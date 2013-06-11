На место ДТП на юго-западе столицы прибыл вертолет

Днем 11 июня на юго-западе столицы столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыло две кареты скорой помощи и вертолет.

"Авария на пересечении Веневской улицы и Чечерского проезда.Там вообще часто что-то происходит. Но вертолет впервые прилетел", - пишет местная жительница Екатерина Пилютина.

Фото: Sosedi.ru

Информация о количестве пострадавших и их состоянии уточняется.

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