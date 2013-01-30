Власти Подмосковья увеличат штрафы за незаконные захоронения

Подмосковные власти повысят штрафы за незаконное захоронение

Власти предлагают увеличить размер штрафов для москвичей, которые будут хоронить своих близких на незарегистрированных участках областных кладбищ. Согласно разработанным поправкам в закон "О погребении и похоронном деле", за несанкционированное захоронение с физических лиц будут взыскивать почти 3 тысячи рублей, а с юридических – до 110 тысяч рублей.

Штраф за повторное нарушение увеличится на 30 процентов, сообщает телеканал "Москва 24".

Добавим, в Подмосковье планируется открыть новое мемориальное кладбище. В качестве одного из мест рассматривается территория около Красногорска.