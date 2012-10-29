Мосгосстройнадзор выявил 209 нарушений на объектах в Новой Москве

Специалисты Стройкомплекса на территориях Новомосковского и Троицкого округов проверили 63 объекта капитального строительства. При этом было выявлено 209 нарушений, выписано штрафов на сумму более 1,4 миллиона рублей.

Большая часть нарушений связана с качеством строительных работ – 93 и пожарной безопасностью – 39.

"Значительная часть нарушений касается отсутствия исполнительной документации – 20 и культуры строительного производства – 17, несоответствия рабочей документации утверждённому проекту – 13, ненадлежащего ведения строительного контроля – 9, санитарно-эпидемиологических требований – 7", – сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

112 нарушений были устранены на месте, отмечается в материале.

В ходе проверок специалисты Стройкомплекса выдали 44 предписания и оформили 15 протоколов.

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