29 октября 2012, 18:31Город
Мосгосстройнадзор выявил 209 нарушений на объектах в Новой Москве
Специалисты Стройкомплекса на территориях Новомосковского и Троицкого округов проверили 63 объекта капитального строительства. При этом было выявлено 209 нарушений, выписано штрафов на сумму более 1,4 миллиона рублей.
Большая часть нарушений связана с качеством строительных работ – 93 и пожарной безопасностью – 39.
"Значительная часть нарушений касается отсутствия исполнительной документации – 20 и культуры строительного производства – 17, несоответствия рабочей документации утверждённому проекту – 13, ненадлежащего ведения строительного контроля – 9, санитарно-эпидемиологических требований – 7", – сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
112 нарушений были устранены на месте, отмечается в материале.
В ходе проверок специалисты Стройкомплекса выдали 44 предписания и оформили 15 протоколов.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!