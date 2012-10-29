Водитель машины со спецномерами оштрафован за нарушение ПДД

Водителю Mercedes, заблокированного гражданскими активистами в субботу в центре Москвы, выписали штраф в три тысячи рублей за грубое нарушение ПДД.

Инцидент произошел в субботу, во время несанкционированной акции оппозиции. Активисты увидели, как машина со спецномерами двигалась по полосе для выделенного транспорта, сообщает РИА Новости. Участники акции окружили автомобиль и потребовали от полицейских выписать ему штраф.

Ролик с видеозаписью происшествия был выложен в Интернете. В сети начали распространяться сведения, что автомобиль якобы закреплен за госсекретарем Союзного государства. Пресс-секретарь политика Елена Овчаренко заявила, что ее начальник к "Мерседесу" отношения не имеет.

По факту правонарушения был составлен протокол. Водитель заплатит штраф в три тысячи рублей.