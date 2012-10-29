Водитель машины со спецномерами оштрафован за нарушение ПДД

29 октября 2012, 12:08
Водителю Mercedes, заблокированного гражданскими активистами в субботу в центре Москвы, выписали штраф в три тысячи рублей за грубое нарушение ПДД.
Инцидент произошел в субботу, во время несанкционированной акции оппозиции. Активисты увидели, как машина со спецномерами двигалась по полосе для выделенного транспорта, сообщает РИА Новости. Участники акции окружили автомобиль и потребовали от полицейских выписать ему штраф.
Ролик с видеозаписью происшествия был выложен в Интернете. В сети начали распространяться сведения, что автомобиль якобы закреплен за госсекретарем Союзного государства. Пресс-секретарь политика Елена Овчаренко заявила, что ее начальник к "Мерседесу" отношения не имеет.
По факту правонарушения был составлен протокол. Водитель заплатит штраф в три тысячи рублей.
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