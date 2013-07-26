С начала года столичные налоговики взыскали с организаторов лотерей более 300 тысяч рублей, информирует пресс-служба Управления ФНС России по Москве.

Ведомство установило, что 23 лотереи из 44, подлежавших проверкам, не проводятся, по девяти лотереям истек срок их проведения. Всего за первое полугодие 2013 года в судебные органы составлено и направлено 65 протоколов о привлечении нарушителей к административной ответственности.

"По 10 протоколам (5 на юридических лиц, 5 на должностных) составленным в 2012 году, постановления и решения судебных органов приняты в 2013 году, общая сумма штрафных санкций составила 337 тысяч рублей, взыскано 327 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Добавим, на учете в налоговых органах Москвы состоят 18 организаторов азартных игр, осуществляющих деятельность в букмекерских конторах и тотализаторах.