Нелегальных мигрантов в этом году оштрафовали почти на 260 млн рублей

С начала этого года УФМС по Москве внесло в городской бюджет порядка 257,3 миллионов рублей административных штрафов. В 2012 году эта цифра составила более 555,3 миллиона, рассказала в интервью M24.ru начальник столичного УФМС Ольга Кириллова.

По ее словам, с начала года за нарушение миграционного законодательства к ответственности было привлечено более 74 тысяч человек. 3,5 тысячи – выдворено из города. "Кроме того, мы направили 12 447 материалов на закрытие въезда и 1778 материалов о сокращении срока временного пребывания", - отметила Кириллова.

Она отметила, что в ходе рейдов было проверено 17660 квартир и 334 общежития. "Результаты стали весомее, в основном за счет внеплановых проверок. О плановых проверках известно заранее, информация о них размещена на нашем сайте и портале прокуратуры Москвы. 99% таких проверок, как правило, безрезультатны", - сказала Кириллова.

Кроме того, было возбуждено 7 уголовных дел против организаторов потоков нелегальной миграции. Для их выявления в органах полиции было создано подразделение по борьбе с этнической преступностью. "Но я хочу сказать, что сама статья - интернациональная. Организаторами незаконных потоков миграции бывают и россияне, и иностранные граждане. Иногда они вместе работают ради получения прибыли", - подчеркнула Кириллова.

Кириллова рассчитвает, что бороться с организаторами поможет норма законодательства, требующая от иностранцев с 1 января 2014 года въезжать в Россию по загранпаспортам. "Ведь когда оформляется загранпаспорт, его владельца проверяют на благонадежность.Человек с "темным" прошлым побоится в своей стране оформить загранпаспорт. Конечно, может кто-то сможет проникнуть на территорию России, но их будет гораздо меньше, чем сейчас. Поэтому к нам будут въезжать проверенные иностранцы, что очень важно", - полагает Кириллова.

По словам начальника УФМС, сегодня на миграционном учете в Москве стоит более 650 тысяч иностранных граждан. С начала этого года было выдано более 90 тысяч разрешений на работу в организациях и порядка 62 тысяч патентов на осуществление трудовой деятельности у физлиц.

Екатерина Карачева