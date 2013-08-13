Более 21 млн руб штрафов наложили на недобросовестных работодателей

Сумма штрафов за нарушения прав работников за первое полугодие 2013 года в Москве превысила 21 миллион рублей. Об этом сообщила и.о. руководителя государственной инспекции труда столицы Оксана Лабазова.

За указанный период инспекцией труда было проведено 1,97 тысячи проверок. Работодателям, не соблюдающим законодательство, было выписано 2,5 тысячи предписаний с требованием об устранении нарушений.

Лабазова подчеркнула, что по решениям суда ряд работодателей был дисквалифицирован сроком на 1 год.

Также по ее словам, за первые шесть месяцев в Москве выявлено более 1,4 тысячи нарушений в части оплаты труда и 1,4 тысячи нарушений при оформлении и расторжении трудовых договоров, передает РИА Новости.