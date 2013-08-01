01 августа 2013, 12:41Безопасность
Родители детей, поставивших на пути "Сапсана" манекен, выплатят штраф
Сотрудники полиции привлекут к ответственности родителей шутников, которые поставили манекен на путях скоростного поезда "Сапсан".
Как сообщает пресс-служба МВД, в отношении родителей составлены протоколы по статье "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Максимальное наказание – штраф в размере пяти тысяч рублей.
Напомним, 29 июля 2013 года трое подростков 13-15 лет поставили на путях высокоскоростного поезда "Сапсан" рейса Москва – Санкт-Петербург манекен, одетый в мужскую одежду.
Машинист поезда был заблаговременно предупрежден оператором о помехе на путях. В результате экстренного торможения никто не пострадал.
