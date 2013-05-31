Ларри Кинг не войдет в штат Russia Today, но будет вести там свое шоу

Американский телеведущий Ларри Кинг опроверг информацию о том, что он нанят на Russia Today. На своей странице в Facebook он сообщил, что телеканал приобрел права на трансляцию, которая начнется со следующей недели. Права на шоу также будут принадлежать права самому Кингу его компании Ora TV.

Ситуацию прокомментировала и главный редактор RT Маргарита Симоньян. "Конечно, мы не нанимали Ларри Кинга в штат. Не оформляли ему квоту, не получали на него разрешение на работу и не являемся его налоговым агентом. Мы подписали договор, согласно которому Ларри Кинг у нас в студии будет вести телепрограмму", - написала она в Facebook.