Ларри Кинг будет вести политическое шоу на Russia Today

Легендарный американский телеведущий Ларри Кинг будет вести политическое ток-шоу Larry King Now на телеканале Russia Today. Об этом сообщила в своем микроблоге главный редактор канала Маргарита Симоньян.

"Меня всегда безумно интересовало устройство государства и вообще все, что оказывает влияние на общество. Так что я очень рад, что у меня будет возможность общаться на политические темы с некоторыми из наиболее влиятельных людей в Вашингтоне и в целом по стране. С нетерпением жду начала работы, чтобы вместе с RT America представить вниманию телезрителей эти увлекательные беседы, а также интервью, которые я беру в рамках своей программы Larry King Now", — приводит RT слова Ларри Кинга.

Как сообщает сайт телеканала, новое эксклюзивное шоу выйдет в эфир RT America уже в начале июня.