Блогер Саша Стоун провел экскурсию по экспозиции Стройкомплекса Москвы в "Зарядье"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Спортсмен и блогер Саша Стоун провел экскурсию на площадке комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

На мероприятии гости смогли узнать не только о принципах постройки полицентричного города, но и увидели уже созданные проекты в столице. Также горожане смогли взглянуть на Москву 2030 года, "поселив" себя в "Дом будущего", а также выделить наиболее важные места на мультимедийной рампе.

В ходе экскурсии отдельной темой стали современные технологии, которые используются при возведении сооружений в Москве. Особый акцент был сделан на роли современного высокотехнологичного безопасного оборудования для строителей.

Увидеть другие площадки градостроительного комплекса Москвы можно в спорткомплексе "Лужники" и центре современного искусства "Винзавод".

Между тем в День знаний, 1 сентября, москвичи и гости столицы смогут принять участие в разных мастер-классах и сыграть в игры на фестивале "Москва 2030". Юные участники узнают о профессиях и технологиях будущего. На подиуме "Археология" им расскажут о Московском зоопарке, а на площадке в "Музеоне" проведут мастер-класс по инженерному делу.

