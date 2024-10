Посмертный сингл экс-участника One Direction Лиама Пейна выйдет 1 ноября

Фото: ТАСС/Zuma/Daniel DeSlover

Посмертный сингл Do No Wrong ("Не делай зла") экс-участника группы One Direction Лиама Пейна, который погиб в Аргентине, выйдет 1 ноября в соавторстве с певцом Сэмом Паундсом. Об этом исполнитель сообщил в социальной сети X.

На черно-белой обложке сингла можно увидеть изображение крылатого человека с раной в форме сердца на груди. Над его головой – две черные половинки разбитого сердца, а с тела стекает черная субстанция.

Также Паундс опубликовал в аккаунте в X список композиций сингла: в него войдет не только оригинальная песня, но и лайф-ремикс с версией а капелла.

Пейн был найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса 16 октября. 31-летний певец умер, упав с третьего этажа в районе Палермо.

Как писали СМИ, перед гибелью артист устроил дебош в своем номере в отеле, где также был обнаружен разбитый телевизор и наркотики.

Предварительное вскрытие показало, что исполнитель скончался от внутреннего и внешнего кровоизлияния, но, вероятно, не по вине какой-либо третьей стороны. Эксперты также определили, что перед падением с балкона он "рефлекторно не принял защитную позу". Таким образом, следствие предположило, что Пейн выпал с третьего этажа в бессознательном или полубессознательном состоянии.