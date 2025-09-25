РИА Новости: Верку Сердючку могут не впустить в Россию

Фото: legion-media.com/Photographers

Украинского актера и певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, могут не впустить в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы российских правоохранительных органов.

"На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ", – говорится в документах.

В 2022 году певцу на 50 лет запретили въезд в РФ. Таким образом, он не сможет посещать страну до 2072 года.

Также СМИ писали, что Данилко навсегда запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после его выступления на корпоративе в Дубае. Причиной стало "разжигание межнациональной розни" из-за высказываний в поддержку Украины, утверждали журналисты.