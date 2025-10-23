Джастин Бибер стал самым стильным мужчиной по версии журнала GQ

Фото: legion-media.com/Juliano/X17online.com

Канадский поп-певец Джастин Бибер назван самым стильным мужчиной по версии журнала GQ.

Исполнитель занял вторую строчку рейтинга самых стильных людей. Редакторы отметили, что он одевается именно так, как и подобает одеваться бывшему кумиру подростков: яркие худи собственного бренда, мешковатые джинсы и вьетнамки.

На первом месте оказалась актриса Зои Кравиц. Третье место досталось игроку в американский футбол Стефону Диггсу, четвертое – дизайнеру Марку Джейкобсу. А пятое место занял шеф-повар Мэтти Мэтисон.

Ранее журнал GQ составил список самых безвкусно одевающихся мужчин. Рейтинг возглавил актер Кит Харингтон, известный по сериалу "Игра престолов". Также в список попали режиссер-документалист Луи Теру и депутат британского парламента от консервативной партии Джакоб Рис-Могг. При составлении рейтинга в качестве экспертов выступали знаменитые дизайнеры, в том числе Джорджо Армани и Пол Смит.

