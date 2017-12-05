Звезду "Игры престолов" назвали самым безвкусно одевающимся мужчиной

Фото: ТАСС/Zuma/Ferdaus Shamim/
Актер Кит Харингтон возглавил рейтинг самых безвкусно одетых мужчин, составленный журналом GQ.
В список также попали депутат британского парламента от консервативной партии Джакоб Рис-Могг и режиссер-документалист Луи Теру. Экспертами при составлении рейтинга выступили знаменитые дизайнеры, в том числе Джорджо Армани и Пол Смит, отмечает "Газета.ру".
Ранее рейтинг самых стильных мужчин возглавил британский актер Мэтт Смит, сыгравший главную роль в сериале "Доктор Кто".
"Игра престолов" – американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" писателя Джорджа Мартина. Сериал снимается для кабельного телеканала HBO. Съемки ведутся в нескольких странах, включая Северную Ирландию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.
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