Звезду "Игры престолов" назвали самым безвкусно одевающимся мужчиной

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Актер Кит Харингтон возглавил рейтинг самых безвкусно одетых мужчин, составленный журналом GQ.

В список также попали депутат британского парламента от консервативной партии Джакоб Рис-Могг и режиссер-документалист Луи Теру. Экспертами при составлении рейтинга выступили знаменитые дизайнеры, в том числе Джорджо Армани и Пол Смит, отмечает "Газета.ру".

Ранее рейтинг самых стильных мужчин возглавил британский актер Мэтт Смит, сыгравший главную роль в сериале "Доктор Кто".

"Игра престолов" – американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" писателя Джорджа Мартина. Сериал снимается для кабельного телеканала HBO. Съемки ведутся в нескольких странах, включая Северную Ирландию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.