Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 17:15

Шоу-бизнес

Умер основатель группы Boney M. и автор хита Rasputin Франк Фариан

Фото: AP Photo/Karl-Heinz Kreifelts

Немецкий музыкант, композитор и создатель группы Boney M. Франк Фариан (настоящее имя – Франц Ройтер) скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает NTV.

По информации телеканала, мужчина умер у себя дома в Майами.

Информацию о смерти музыканта подтвердила его семья, передает BBC.

Фариан родился 18 июля 1941 года. В 1961 году он создал собственную группу Frankie Farian und die Schatten. Известность пришла к нему в 1964 году. В 1968 году Фариан начал сольную карьеру.

С середины 1970-х его карьера постепенно угасала, он начал заниматься поп-музыкой. Фариан известен как автор таких хитов, как Rasputin и Daddy Cool.

Читайте также

шоу-бизнес
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика