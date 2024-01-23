Умер основатель группы Boney M. и автор хита Rasputin Франк Фариан

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Немецкий музыкант, композитор и создатель группы Boney M. Франк Фариан (настоящее имя – Франц Ройтер) скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает NTV.

По информации телеканала, мужчина умер у себя дома в Майами.

Информацию о смерти музыканта подтвердила его семья, передает BBC.

Фариан родился 18 июля 1941 года. В 1961 году он создал собственную группу Frankie Farian und die Schatten. Известность пришла к нему в 1964 году. В 1968 году Фариан начал сольную карьеру.

С середины 1970-х его карьера постепенно угасала, он начал заниматься поп-музыкой. Фариан известен как автор таких хитов, как Rasputin и Daddy Cool.