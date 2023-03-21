Адвокат объяснил, почему правоохранительные органы заинтересовались доходами блогеров

Фото: телеграм-канал "Следком"

Из-за деятельности блогеров в экономике появился "серый" сегмент, с которого можно было бы собирать много налогов, но этого не происходит. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

По его словам, количество уголовных дел в отношении блогеров в стране может резко увеличиться.

"Ранее правоохранительные органы их не трогали, чтобы избежать скандалов и напряженности. Ведь блогеры обладают большой аудиторией, и это могло бы вызвать широкий резонанс", – пояснил адвокат.

Жорин считает, что теперь приоритеты изменились и интерес к блогерам какое-то время будет возрастать до того момента, пока они не начнут исправно платить налоги.

Ранее сообщалось, что столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной по уклонению от уплаты налогов на сумму 120 миллионов рублей. Следствие установило, что Митрошина в период с октября 2020 года по май 2022 года пользовалась упрощенной системой налогообложения как индивидуальный предприниматель. После продажи курсов девушка получила сумму, превышающую лимит. Митрошина не перешла на общую систему налогообложения и не оплачивала предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ.



СК возбудил дело против блогера Митрошиной по уклонению от уплаты налогов на 120 млн руб

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