Директор Витаса Пудовкин: певец не употреблял алкоголь на концерте в Китае

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Певец Витас (настоящее имя – Виталий Грачев. – Прим. ред.) не употреблял алкоголь или какие-либо вещества в Китае, поскольку это в стране запрещено. Так директор исполнителя Сергей Пудовкин прокомментировал Super.ru поведение певца на концерте, которое у некоторых вызвало подозрения.

Недавно в Сети появились видео с одного из недавних концертов Витаса, на которых, как отметили зрители, тот странно себя вел. Некоторые поклонники предположили, что дело в алкогольном опьянении или усталости, другие, которые уже были на выступлениях артиста, заверили, что все в порядке.

Пудовкин отметил, что на концертах Витаса "всегда особая атмосфера": театрализованная и яркая.

"Что касается поведения, может быть, у вас возникло странное ощущение, тут надо быть на концерте Витаса, потому что в достаточной степени это странная атмосфера, это, на мой взгляд, оригинальное существование: такое пространственное существование, музыкальное существование на сцене с элементами театрализации", – пояснил директор исполнителя.

По словам Пудовкина, харизматичный личный формат артиста, возможно, является одним из элементов многолетнего успеха.

"То, что я увидел, – это прекрасное игровое, яркое видео. Можно по-разному к этому относиться, но это завораживает", – добавил собеседник издания.

Ранее российские врачи спасли Витасу зрение. Как уточнил Пудовкин, у артиста диагностировали отслоение сетчатки глаза. Это произошло, считает он, из-за губительного влияния яркого света софитов.

В результате певцу нашли "хорошее медицинское лечение" и после ряда операций Витасу вернули 100-процентное зрение, сказал Пудовкин.