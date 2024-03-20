Выступление Кологривого на гала-концерте "Жванецкий" в Барвихе отменили – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Актер Никита Кологривый не будет выступать на гала-концерте "Жванецкий" в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Информацию об этом RT подтвердили в билетной кассе зала.

Мероприятие должно состояться 31 марта. Помимо выступления Кологивого, в афише было заявлено участие актрисы Нонны Гришаевой, актера Павла Деревянко и других.

Минимальная стоимость билета на концерт начиналась от 13 тысяч рублей.

До этого в Сети распространился ролик, на котором запечатлен дебош Кологривого в одном из баров Новосибирска. Сотрудники заведения рассказали, что в момент инцидента актер был пьян, нецензурно выражался и пытался вступить в драку с персоналом.

Позже факт конфликта подтвердила агент Кологривого. Полиция составила на него протокол о мелком хулиганстве и поместила в спецприемник.



Актера Никиту Кологривого поместили в спецприемник в Новосибирске