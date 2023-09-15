Певец Игорь Николаев попал в больницу – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев попал в больницу планово и не был доставлен в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения исполнителя.

"С ним все нормально, говорили вот только что. Он не в реанимации. Планово он в больнице", – рассказал он.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что Николаев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем, якобы у него были обнаружены следы обширного инфаркта. Отмечалось, что врачи оценивали состояние музыканта как тяжелое.

До этого в СМИ появлялась информация о госпитализации отца Леонида Агутина Николая с эмболией и тромбозом вены из-за того, что он подвернул ногу, находясь в бассейне. Какое-то время мужчина чувствовал себя хорошо, однако после ощутил сильную боль, в связи с чем попал в больницу.

Позже Николай Агутин опроверг эту информацию, добавив, что находится дома и с ним все в порядке. По его словам, он посещал больницу, но по другой причине, которую он не уточнил.



Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт – СМИ