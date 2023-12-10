10 декабря, 21:40Шоу-бизнес
Продюсера Пригожина госпитализировали
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора продюсерского центра и первого ассистента Пригожина Станислава Калинкина.
В СМИ до этого со ссылкой на слова самого Пригожина писали, что он находится в больнице.
"Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны", – поделился собеседник агентства.
Как уточнил Пригожин, ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно.
Ранее стало известно о госпитализации уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковы. По ее словам, в ближайшее время ей должны сделать операцию. Она выразила надежду на скорейшее выздоровление.
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