Продюсера Пригожина госпитализировали

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора продюсерского центра и первого ассистента Пригожина Станислава Калинкина.



В СМИ до этого со ссылкой на слова самого Пригожина писали, что он находится в больнице.

"Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны", – поделился собеседник агентства.

Как уточнил Пригожин, ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно.

Ранее стало известно о госпитализации уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковы. По ее словам, в ближайшее время ей должны сделать операцию. Она выразила надежду на скорейшее выздоровление.

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