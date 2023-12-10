Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 21:40

Шоу-бизнес

Продюсера Пригожина госпитализировали

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора продюсерского центра и первого ассистента Пригожина Станислава Калинкина.

В СМИ до этого со ссылкой на слова самого Пригожина писали, что он находится в больнице.

"Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны", – поделился собеседник агентства.

Как уточнил Пригожин, ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно.

Ранее стало известно о госпитализации уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковы. По ее словам, в ближайшее время ей должны сделать операцию. Она выразила надежду на скорейшее выздоровление.

"Актуальный репортаж": певец Игорь Николаев перенес операцию на сердце

Читайте также

шоу-бизнес
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика