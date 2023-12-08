Москва онлайн пообщается с известными артистами на новогоднем шоу в "Крокус Сити Холле"

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11 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть артистов новогоднего шоу "Жара" в "Крокус Сити Холле". Корреспонденты Анна Луговская и Лариса Соколова пообщаются с музыкантами и узнают, как они готовятся к Новому году, о каких подарках мечтают и что обычно дарят сами.

На мероприятии ожидаются МОТ, ZIVERT, Ольга Серябкина, Валя Карнавал, Глюк’oZa, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Ани Лорак, Митя Фомин, Зара, Брендон Стоун и многие другие.

Смотрите прямую трансляцию 11 декабря в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.