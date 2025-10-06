Умер сын певицы Тины Тернер

Фото: Photo by Bob Riha, Jr./Getty Images

Сын певицы Тины Тернер и музыканта Айка Тернера – старшего, Айк Тернер –младший, скончался 5 октября. Об этом в беседе с TMZ сообщила племянница артистки Жаклин Буллок.

Она уточнила, что мужчина ушел из жизни на следующий день после своего 67-летия.

По ее словам, в течение нескольких лет Айк Тернер – младший страдал от проблем с сердцем и других хронических заболеваний, а в начале сентября перенес инсульт. В итоге он скончался от почечной недостаточности.

"Он был мне больше, чем кузеном, ведь мы росли бок о бок в одной знаменитой семье. Поскольку он был сыном Тины и Айка Тернеров, его таланты проявились с раннего детства, и не было инструмента, на котором он не хотел бы играть", – указала Буллок.

Айк-младший родился в 1958 году, его биологической матерью была Лоррейн Тейлор. Спустя время его отец женился на Тине Буллок, а она усыновила его вместе с братом Майклом. Брак Тернеров распался в 1978 году.

Акй-младший позже руководил студией звукозаписи Bolic Sound Studios и стал востребованным звукорежиссером и продюсером. В 2007 году он был удостоен премии "Грэмми" за лучшее сведение пластинки своего отца Risin’ With The Blues.

