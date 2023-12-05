Директор Трофима опровергла информацию о ДТП с участием певца

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Информация о том, что заслуженный артист РФ и певец Сергей Трофимов попал в ДТП в ТиНАО, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщила директор артиста.

По ее словам, на данный момент исполнитель находится на гастролях в Новом Уренгое.

"Я не сомневаюсь, что это не он", – уточнила директор.

Ранее артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб 21 ноября в автомобильной аварии. Ему было 27 лет. За свою карьеру он исполнил роли Сергея Есенина, Маленького Мука, а также играл в постановках "Тайна волшебных часов", "Бременские музыканты" и прочих.



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