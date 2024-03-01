Актер из "Папиных дочек" опроверг информацию о своем задержании в Москве

Фото: vk.com/Юрий Яковлев

Актер из "Папиных дочек" и "Ранеток" Юрий Яковлев опроверг информацию СМИ о своем задержании с наркотическими веществами в Москве. Об этом сообщает телеканал "360".

"Вообще ничего не знаю об этом", – уточнил он.

Как утверждает актер, никакого задержания не производилось и его никто не обыскивал. Кроме того, мужчина подчеркнул, что никакого отношения к наркотикам он не имеет.

Ранее стало известно, что Яковлева задержали в Москве с 2 граммами наркотических веществ. Инцидент произошел, когда мужчина в районе Ясенево пытался что-то закопать в сугроб. Это заметили сотрудники правоохранительных органов и задержали его, так как выяснилось, что он искал сверток с запрещенным веществом. На актера завели уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.



"Московский патруль": предотвращена поставка крупной партии наркотиков в столицу