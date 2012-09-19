В образовательные учреждения Москвы завезут новую мебель

В ближайшие два-три месяца в столичные образовательные учреждения завезут 24 933 новых предмета мебели, сообщается на сайте департамента Москвы по конкурентной политике.

Воспитанники школ и детских садов получат компьютерные и письменные столы, тумбы, кровати, шкафы для канцелярских принадлежностей и одежды, а также настольные и напольные трибуны.

Итоги открытого конкурса на право заключения госконтрактов для поставки мебели в образовательные учреждения подведены 13 сентября.

На конкурс было подано три заявки, рассмотрев которые комиссия отдала предпочтение ООО "Юнитекс проект". Предложенная цена контракта составила 183,238 миллионов рублей. При этом начальная цена равнялась 201,804 миллионам рублей.

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