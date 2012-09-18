Частные детсады и школы получат субсидии от столичных властей

18 сентября 2012, 12:48
Частные детские сады в Москве получат 217 миллионов рублей в качестве субсидий на 2013 год. Правительство столицы утвердило новый порядок предоставления субсидий негосударственным образовательным учреждениям.
Выплаты получат все частные учреждения, имеющие лицензию на образовательную деятельность. При этом размер субсидий будет равен тому, который город платит государственным детсадам, сообщает РИА Новости.
По словам руководителя столичного департамента образования Исаака Калины, в настоящее время в частных детсадах Москвы воспитывается 5,3 тысяч детей.
Кроме того, теперь при расчете размера субсидии для детских садов будет применяться повышающий коэффициент к нормативам для детей-инвалидов.
Чиновник также рассказал, что власти города приняли решение выплатить субсидии негосударственным школам. Таким образом, вводятся корректирующие коэффициенты при расчете субсидии для образовательных учреждений школ, в которых учатся дети-инвалиды.
В московских частных школах образование получают 196 детей-инвалидов, расходы на данную услугу составят 12,4 миллиона рублей, отметил Исаак Калина.
Напомним, частные детсады в Подмосковье также получат субсидии от властей. По 600 тысяч рублей будет выплачено детсадам, в которых открываются дополнительные группы для дошкольников. В общей сложности на эти цели планируется потратить около 300 миллионов рублей.
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