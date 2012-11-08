Лев Новоженов проведет лекцию для юнкоров "Вечерней Москвы"

В четверг, 8 ноября, школу юного журналиста "Новый Фейерверк" посетит известный журналист, писатель и телеведущий, академик Российской национальной академии телевидения Лев Новоженов. Он расскажет юнкорам газеты "Вечерняя Москва" об особенностях работы печатного и телевизионного корреспондента.

Ребята, которые не смогли попасть на встречу, получат возможность задавать Льву Юрьевичу вопросы в режиме онлайн. Специально для этого на сайте "Вечерней Москвы" будет проходить интерактивная трансляция лекции, сообщают организаторы проекта.

Интересно, что именно "Вечерняя Москва" стала отправной точкой в карьере Новоженова, который сегодня является признанным мастером журналистского дела. Лев Юрьевич ведет передачу "Наши со Львом Новоженовым" на канале НТВ-Мир. С 2009 года преподает в Московском Институте Телевидения и Радиовещания "Останкино".

Новоженов стал известен благодаря своей передаче "Времечко". Также он являлся создателем программ "Под знаком зодиака" и "Иванов. Петров. Сидоров". Кроме того, сотрудничал с каналами НТВ, "Доверие", "Комсомольская правда".

Добавим, что подобные встречи с известными журналистами для учеников "Нового Фейерверка" происходят довольно часто. Ребята уже пообщались с Владимиром Мамонтовым, Владимиром Резником и Анатолием Строевым.