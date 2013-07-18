Форма поиска по сайту

Новости

18 июля 2013, 16:32

Общество

В МГУ проходит Международная олимпиада по химии

Около 400 учеников из 75 стран мира собрались в столице, чтобы принять участие в Международной химической олимпиаде в Московском государственном университете имени Ломоносова, сообщает телеканал "Москва 24".

Лучшие юные химики мира будут соревноваться в решении задач и выполнении различных экспериментов.

Российская сборная считается одной из самых сильнейших. Подтвердит ли она свое первенство в этом году, станет известно 23 июля. Именно тогда будут награждать победителей олимпиады.

Церемония открытия научных состязаний прошла 16 июля в стенах Фундаментальной библиотеки МГУ.

школьники химия олимпиады

