Читатели M24.ru увидели над столицей световые столбы

Фото: читатель M24.ru Мария

Читательница M24.ru Мария сообщает о том, что в ночь с 26 на 27 января она увидела довольно редкое природное явление над Москвой - световые столбы. Мария сфотографировала их на телефон.

Световые столбы - один из самых частых видов гало (ложных солнц), оптический эффект, который возникает из-за преломления света в кристаллах льда в облаках. Это явление можно наблюдать только в морозную погоду.

Напомним, что в Крещение жителям столицы довелось стать свидетелями аналогичного явления - паргелия. В небе над некоторыми районами столицы появились сразу три солнца.

