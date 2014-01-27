Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января 2014, 17:07

Экология

Читатели M24.ru увидели над столицей световые столбы

Фото: читатель M24.ru Мария

Читательница M24.ru Мария сообщает о том, что в ночь с 26 на 27 января она увидела довольно редкое природное явление над Москвой - световые столбы. Мария сфотографировала их на телефон.

Световые столбы - один из самых частых видов гало (ложных солнц), оптический эффект, который возникает из-за преломления света в кристаллах льда в облаках. Это явление можно наблюдать только в морозную погоду.

Напомним, что в Крещение жителям столицы довелось стать свидетелями аналогичного явления - паргелия. В небе над некоторыми районами столицы появились сразу три солнца.

Ссылки по теме


Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!

северное сияние новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика