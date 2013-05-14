Мосводоканал будет проверять квартирные и общедомовые водосчетчики

Мосводоканал получил аккредитацию на право поверки и калибровки счетчиков воды. Теперь предприятие сможет оказывать услуги по поверке квартирных и общедомовых приборов учета расхода воды.

Как сообщает пресс-служба столичного правительства, документы позволят компании поверять приборы учета калибром от 15 до 200 миллиметров и с диапазоном измерений от 0,01 до 500 кубометров в час.

Этой работой с применением современного метрологического оборудования в Мосводоканале занимается Центр учета воды. Он расположен по адресу: улица Тушинская, дом 11, корпус 1, строение 1. Информацию об услуге можно получить по телефонам: 8 (499) 940-99-51, 8 (499) 940-99-52.