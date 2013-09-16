16 сентября 2013, 17:29Спорт
Трефилов стал главным тренером женской сборной России по гандболу
Главным тренером женской сборной России по гандболу вновь стал Евгений Трефилов. На заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР) за кандидатуру Трефилова было отдано пять голосов, против - четыре, сообщает пресс-служба ФГР.
С предыдущим тренером сборной Виталием Крохиным контракт продлен не был. Сборная России в этом году впервые не сумела пробиться на чемпионат мира.
С российскими гандбольными сборными Трефилов работал с 1993 года. В должности главного тренера женской сборной на его счету четыре победы на чемпионатах мира (2001, 2005, 2007 и 2009), серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, серебряные медали чемпионата Европы 2006 года, бронза ЧЕ-2000 и ЧЕ-2008.
Также Трефилов работал и в мужской национальной команде, выиграв там в качестве второго тренера чемпионат мира 1997 года.
Отметим, что год назад исполком Союза гандболистов России освободил 55-летнего специалиста от обязанностей главного тренера женской сборной после неудачных выступлений сборной на ЧЕ-2010, ЧМ-2011 и на Олимпийских играх в Лондоне.
