26 марта 2013, 18:30

Спорт

Московские саночники победили на чемпионате России

Андрей Богданов и Андрей Медведев стали победителями чемпионата России по санному спорту в Сочи в соревнованиях двухместных экипажей.

По сумме двух попыток представляющие Москву спортсмены показали результат 1 минута 41,96 секунды.

На втором месте пермяки Владислав Южаков и Владимир Махнутин, на третьем - экипаж Владимира Прохорова и Ивана Невмержицкого.

Завтра, 27 марта, на чемпионате пройдут заключительные заезды в одиночках, передает "Р-Спорт".

санный спорт

