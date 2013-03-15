Сотрудник магазина пытался сжечь себя из-за невыплаченной зарплаты

Мужчина облил себя бензином и поджег в магазине на юге столицы. Совершить самосожжение мужчине не удалось - пожар потушили, а пострадавшего доставили в больницу.

В пресс-службе столичной полиции M24.ru сообщили, что пострадавший является сотрудником магазина, в котором произошел инцидент. Мужчина зашел в магазин, расположенный по адресу Варшавское шоссе, дом 143 и потребовал выплатить ему зарплату за последние полгода, которую не платили.

После того, как его требование проигнорировали, он облил себя бензином и поджег. Мужчина выжил и госпитализирован с ожогами различной степени тяжести в больницу.

В причинах произошедшего разбирается Следственный комитет.