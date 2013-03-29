29 марта 2013, 17:45Транспорт
"Армавия" с 1 апреля начинает процедуру банкротства
Национальный авиаперевозчик Армении "Армавиа" приостанавливает полеты с 1 апреля и начинает процедуру банкротства. Самолеты компании летали, в том числе и в российские города – Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и другие.
"Принято решение приостановить полеты и начать процедуру банкротства. Компания благодарит всех своих пассажиров, с которыми ей пришлось работать все 12 лет, и желает им удачи", – сообщает агентство "Новости-Армения".
"Армавиа" с 2001 года выполняла более 100 рейсов в неделю более чем по 40 направлениям в 20 стран.