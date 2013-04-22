22 апреля 2013, 11:46Транспорт
Неизвестные пытались ослепить лазером экипажи двух самолетов
Злоумышленники прошедшей ночью пытались ослепить экипажи двух пассажирских самолетов при помощи лазерных указок. Инциденты произошли в районе аэропортов "Внуково" и "Шереметьево".
Оба случая произошли около полуночи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.
Сначала стало известно о том, что неизвестные ослепили лазером экипаж Airbus A-320, заходивший на посадку в "Шереметьево", затем с аналогичной проблемой столкнулся экипаж Boeing 737, вылетевший из "Внуково" в Астану.
Пилоты сумели справиться с непредвиденной ситуацией - никто не пострадал.
В пресс-службах аэропортов "Внуково" и "Шереметьево" информацию об инцидентах подтвердить не смогли.