Неизвестные пытались ослепить лазером экипажи двух самолетов

Злоумышленники прошедшей ночью пытались ослепить экипажи двух пассажирских самолетов при помощи лазерных указок. Инциденты произошли в районе аэропортов "Внуково" и "Шереметьево".

Оба случая произошли около полуночи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

Сначала стало известно о том, что неизвестные ослепили лазером экипаж Airbus A-320, заходивший на посадку в "Шереметьево", затем с аналогичной проблемой столкнулся экипаж Boeing 737, вылетевший из "Внуково" в Астану.

Пилоты сумели справиться с непредвиденной ситуацией - никто не пострадал.

В пресс-службах аэропортов "Внуково" и "Шереметьево" информацию об инцидентах подтвердить не смогли.