13 августа 2013, 16:08

На фестивале в Таганском парке устроят шоу радиоуправляемых самолетов

Фото: 2do2go.ru

18 августа в парке "Таганский" состоится благотворительный Фестиваль детской авиации "Поехали!". В рамках фестиваля гости посетят уникальные мастер-классы и смогут принять участие в призовых конкурсах и викторинах.

Особым событием станет авиашоу радиоуправляемых моделей самолетов и запуск воздушных змеев.

Во время проведения фестиваля будет работать благотворительная ярмарка. Часть денег, вырученных на празднике, будет направлена на развитие программы поддержки и адаптации детей с инвалидностью.

Начало фестиваля - в 12:00, вход свободный.

