Московский сад "Эрмитаж" открывает каток

Сад "Эрмитаж" 25 ноября открывает каток. Посетителей ждет шоу-программа "Прошлое. Настоящее. Будущее". На открытие приглашены чемпионы мира и Европы по фигурному катанию, а также звезды шоу-бизнеса, в числе которых Никас Сафронов, Арина Шарапова, Нонна Гришаева, Анфиса Чехова, Александр Песков, Роза Сябитова, группы Hi-Fi, "Дискотека Авария" и многие другие.

В программе запланированы выступления звезд эстрады, праздничный фуршет и подарки.

"Тема открытия выбрана не случайно. В декабре вы сможете окунуться в прошлое, с наступлением января насладиться настоящим, а в феврале ветер перемен принесет футуристические настроение", - рассказали организаторы.

Начало программы в 19.00.