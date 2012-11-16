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Культура

16 ноября 2012, 18:13

В ЦАО заработают 15 елочных базаров

рынки праздники елочные базары

Пятнадцать елочных базаров заработают в Центральном административном округе столицы. Базары откроются 20 декабря, новогодние елки можно будет приобрести до 31 декабря включительно.

Базары будут расположены по следующим адресам: ул. Александра Невского, д. 4; ул. Новослободская, д. 58; ул. Долгоруковская, д. 40; Новопушкинский сквер; Большая Полянка, д. 28; Дубининская ул., 2; Смоленская-Сенная пл. (сквер); станция метро "Фрунзенская" (перед МДМ); Новый Арбат ул., 11; Пречистенка ул., д. 30-32; Смоленская-Сенная пл., 32; Плющиха ул., вл. 44/2 (напротив жилого дома); ул. Ленинский проспект, д. 13; Усачева ул., д. 17-19.

Кроме того, один елочный базар будет открыт пересечении Сущевского вала и ул. Советской армии.

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