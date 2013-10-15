Правительство Москвы не смогло продать доли в городских рынках

Запланированный на 15 октября аукцион по продаже долей правительства Москвы в городских рынках перенесен из-за отсутствия заявок от покупателей.

На тендер выставлялись пакеты акций четырех компаний, которые управляют городскими рынками - ОАО "Кунцевский рынок", ОАО "Даниловский рынок", ОАО "Велозаводский рынок" и ОАО "Лефортовский рынок". Самым большим лотом являются 100% в капитале "Велозаводского рынка" со стартовой стоимостью 3,4 миллиарда рублей.

Новые торги состоятся 3 декабря, передает ИТАР-ТАСС.