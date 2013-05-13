Форма поиска по сайту

13 мая 2013, 10:30

Спорт

Для воспитанников детдомов проведут рыболовный фестиваль

В столице 18 мая в очередной раз пройдет Детский рыболовный фестиваль, который организовывается для воспитанников детских домов и приютов города. В этом году мероприятие пройдет в парке "850-летия Москвы" в Марьино.

Предполагается, что в фестивале примут участие 50 человек. Соревнования начнутся в 09.00, а в 15.00 будут награждаться победители.

По словам организаторов, мероприятие нацелено на привлечение внимания крупных организаций и предпринимателей к проблеме детей-сирот, социальную поддержку детей, оставшихся без попечения, взаимодействие детей и взрослых в неформальной обстановке, создание ощущения социальной значимости у сирот и обращение внимания молодежи на проблемы экологии.

рыбалка детские дома сироты

