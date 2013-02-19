19 февраля 2013, 09:48
Пенсионер обнаружил у подъезда дома в САО банку с 700 граммами ртути
Московский пенсионер нашел у подъезда жилого дома на севере города банку с ртутью.
Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратился 76-летний мужчина, который нашел на лавке у подъезда дома № 4 на Лихоборской набережной банку с 700 граммами ртути.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее емкости с ртутью были найдены на юге столицы.
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