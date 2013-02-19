Пенсионер обнаружил у подъезда дома в САО банку с 700 граммами ртути

Московский пенсионер нашел у подъезда жилого дома на севере города банку с ртутью.

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратился 76-летний мужчина, который нашел на лавке у подъезда дома № 4 на Лихоборской набережной банку с 700 граммами ртути.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее емкости с ртутью были найдены на юге столицы.