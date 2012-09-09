Форма поиска по сайту

09 сентября 2012, 19:37

Культура

Брусчатку на Красной Пресне и Кузнецком мосту частично сохранят

В процессе плановой реставрации дорожного покрытия на Красной Пресне и Кузнецком мосту власти планируют сохранить ценные исторические фрагменты брусчатки начала XX века, сообщил советник главы департамента культурного наследия Москвы Николай Переслегин.

Рабочие реконструируют только те участки, которые уже заменялись в 70-80-е годы и сейчас находятся в ненадлежащем состоянии из-за ям, залатанных асфальтом, информирует РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в результате укладки аутентичной брусчатки исторический облик районов не пострадает.


Напомним, реставрационные работы, которые сейчас ведутся на Красной Пресне и Кузнецком мосту вызвали негодование у сотрудников общественного движения "Архнадзор". В организации по защите исторических памятников и ландшафтов столицы отметили, что вместо старой брусчатки производится укладка гранитного покрытия, которое визуально контрастирует с общим обликом территорий. Кроме того, гранит менее прочен и недолговечен.

