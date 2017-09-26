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Названы первые 12 домов под переезд в рамках реновации столичного жилфонда. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, передает Агентство "Москва".

В список попали дома по следующим адресам: Дмитровское шоссе, дом 74, корпус 1; Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1; Бескудниковский бульвар, дом 13; Бескудниковский бульвар, дом 5; Бескудниковский бульвар, дом 3; Дмитровское шоссе, дом 68; Щелковское шоссе, дом 74; Щелковское шоссе между домами 90 и 92, корпус 2; улица Красных Зорь, дом 59Б; улица Гжатская, дом 16, корпус 1; проспект Вернадского, дом 61, корпус 3; проспект Вернадского, дом 69​.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы был опубликован список из 210 стартовых площадок, где будут построены дома по программе реновации.

Предполагается, что москвичей начнут переселять из пятиэтажек по программе реновации не ранее 2019 года. Проектную документацию планируют подготовить до 1 августа 2019 года. При этом руководитель департамента не исключил, что первые переселения могут начаться уже в этом году.

Горожане должны будут получить квартиру в пределах своего района проживания, а 80 процентов переселенцев останутся в своем квартале.

Программа реновации рассчитана до 2032 года. В нее вошли 5 144 многоквартирных дома, в которых находится 350 тысяч квартир, где проживают примерно миллион москвичей. Закон о реновации жилищного фонда Москвы был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале июля.

Правительство уже утвердило стандарт отделки квартир и благоустройства дворов. Участники программы получат равнозначных квартиры с улучшенной отделкой, полностью готовые для проживания без дополнительных ремонтных работ.