Градостроительную документацию к программе реновации подготовят к осени

17 июля, 17:04
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Градостроительная документация по программе реновации жилья в столице будет подготовлена к осени этого года. Об этом заявил Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" на Московском урбанистическом форуме.
"Сейчас очень важно сформировать комплексное развитие пространства, кварталов реновации, чем мы сейчас и занимаемся, готовим градостроительную документацию, чтобы, начиная с осени, обсуждать с москвичами будущие комплексные проекты", – сказал мэр. По его словам, после этого будут известны сроки и этапы.
Собянин отметил, что уже отобрано 250 стартовых площадок, с которых начинается проектирование и строительство новых домов.
Он добавил, что уже в этом году новые квартиры получат примерно 10 тысяч москвичей. После первой волны заселения пойдет вторая, затем – третья и четвертая, подчеркнул мэр.
Ранее Собянин заявил, что новый этап программы реновации жилого фонда Москвы охватывает около миллиона человек. Это крупнейший проект реновации старого жилья, в разработке которого принимают участие российские и мировые архитекторы.
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