Новый этап программы реновации в Москве охватывает около млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый этап программы реновации жилого фонда Москвы охватывает около миллиона человек, сообщил Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме – 2018, который стартовал в "Зарядье".

По словам мэра, это крупнейший проект реновации старого жилья, в разработке которого принимают участие российские и мировые архитекторы. Собянин напомнил, что первый этап программы охватил около 400 тысяч человек.

Moscow Urban Forum 2018 проходит с 17 по 22 июля. На нем обсудят масштабные городские изменения последних десятилетий, выработку решений и подбор инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов.

Первый день деловой программы пройдет под лозунгом "Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации". Он посвящен обсуждению того, как города реагируют на возникающие вызовы, быстро меняющиеся социально-экономические условия и новый технологический ландшафт.