Временный график движения на Курском направлении сохранится в пятницу

Из-за проведения ремонтных работ около станции "Силикатная" временный график движения поездов на Курском направлении МЖД сохранится и в пятницу.

Для электричек на участке "Силикатная - Подольск" закрыт второй главный путь. Таким образом, десяти поездам, следующим из Москвы до Щербинки, продлен маршрут до станции "Силикатная".

Поезда при следовании из Москвы временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров в Щербинке, а едут до "Силикатной".

Также пассажиры могут доехать железнодорожным транспортом до станции Подольск и оттуда продолжить движение в Москву.