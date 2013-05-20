В Подмосковье начали отключать горячую воду

В Московской области начались плановые отключения горячей воды. Ремонтные и профилактические работы в регионе продолжатся до сентября, сообщает областное министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

С графиком отключений можно ознакомиться на сайтах администраций и информационных стендах в населенных пунктах. По закону максимальный срок проведения профилактических работ и ремонта оборудования не должен превышать 14 суток.

Напомним, в столице горячую воду отключают с 13 мая. В этом году жителей московских домов будут оставлять без горячей воды на срок от трех до десяти дней. Узнать даты отключения горячей воды в конкретном доме можно на сайтах МОЭК и "Яндекс" и на портале "Открытые данные".

Кроме того, в этом сезоне москвичи продолжат получать SMS-оповещения о плановых отключениях горячей воды. Заказать услугу бесплатной подписки можно с любого мобильного по единому короткому SMS-номеру 7377 с текстом "вода график" или через USSD-меню - *377#вызов.