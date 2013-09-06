"МОЭСК" продолжает реконструкцию подстанции "Гражданская"

На подстанции Гражданская продолжается модернизация, которую проводит ОАО "МОЭСК". В настоящее время идет подготовка помещения к монтажу нового элегазового оборудования импортного производства, которое уже завезено на подстанцию. Оно будет установлено вместо устаревшего отечественного, которое используется на протяжении 20 лет.

Также будут заменены три трансформатора собственных нужд мощностью 630 кВА каждый на новые мощностью по 1000 кВА. Усовершенствуется схема подачи электроэнергии потребителям: с двумя системами шин и шиносоединительным выключателем.

После того как монтаж современного элегазового оборудования в новом КРУЭ 220 кВ завершится, старое будет демонтировано. На его месте установят новое импортное элегазовое оборудование 110 кВ – более компактное и надежное.