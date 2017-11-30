В патриархии РПЦ опровергли независимость УПЦ

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Изменения в уставе Русской православной церкви относительно Украинской православной церкви (УПЦ) являются техническими и не означают изменения статуса УПЦ Московского патриархата. Об этом в четверг сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси протоиерей Александр Волков.

"Все, что связано с жизнью Украинской православной церкви, раньше было в общей главе "самоуправляемые церкви". Теперь это вынесено в отдельную главу устава РПЦ", − сказал он, отметив, что в уставе был сделан ряд добавлений, но "по сути ничего не менялось", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что согласно поправкам, которые единогласно приняли участники Архиерейского собора в четверг, 30 декабря, центр управления Украинской православной церкви находится в Киеве. Подчеркивалось, что Высший общецерковный суд теперь имеет юрисдикцию во всей Русской церкви, кроме Украинской.

Ранее митрополит Онуфрий обратился к Архиерейскому собору с просьбой зафиксировать в Уставе РПЦ решения Архиерейского собора 1990 года, согласно которым "Украинская православная церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии".